"التعاون الإسلامي" تدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على نابلس وتحمل الاحتلال المسؤولية

رام الله - دنيا الوطنأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الهمجي الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، "أن هذه الجريمة، وما سبقها من اعتداءات إسرائيلية متكررة وحصار إسرائيلي لمدينة نابلس، تأتي في سياق عدوان عسكري إسرائيلي مفتوح على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته يستدعي التحقيق والمساءلة."كما حملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم المتواصلة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.يشار إلى أن ستة شهداء ارتقوا فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في نابلس وقرية النبي صالح شمال رام الله.