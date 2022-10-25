قيادي بحماس: (عرين الأسود) مثل وحدًة وطنيًة لكافة الأطياف



وشدد رضوان أن فصائل المقاومة تتابع تطورات الأحداث في نابلس، مؤكدًا أن جريمة الاحتلال باغتيال المقاومين لن تمر دون حساب وسيدفع الاحتلال الثمن غاليًا.



ووجه التحية إلى كتائب جنين، وكتائب الأقصى والألوية، وكل الفصائل المقاومة التي هي على طريق توحيد الجهود لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.



وختم رضوان تصريحاته: "إن جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة وإن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستشعل غضب المقاومة للرد على الجرائم".







خاص دنيا الوطن- هاني الإمامتحدث القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، حول نشاط مجموعة (عرين الأسود) في نابلس الأخيرة، معقبًا على استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس.وقال رضوان في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إن "عرين الأسود مثلت وحدة وطنية لكل أطياف اللون السياسي الفلسطيني، ونحن نحييها وندعو إلى تمدد وانتشار هذا النموذج الوطني".وأكمل قائلًا: "من يخذل المقاومة الفلسطينية، أنتم تقفون في صف الأعداء، ويجب عليكم أن تكونوا سندًا للمقاومة، ولأبناء شعبنا الفلسطيني، والمقاومة مستمرة حتى تحرير فلسطين".