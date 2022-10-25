(عرين الأسود) تنعي شهيدها وديع صبيح الحوح وتتوعد الاحتلال بالرد

رام الله - دنيا الوطننعت مجموعة (عرين الأسود) في نابلس، اليوم الثلاثاء، الشهيد وديع الحوح أبو صبيح، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في البلدة القديمة بحارة الياسمينة.وقالت المجموعة في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره تنعى مجموعات عرين الأسود الشهيد القائد البطل وديع الحوح أبو صبيح، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع "العدو الصهيوني" في داخل البلدة القديمة في حارة الياسمينة".وأضافت: "عهداً سنمضي كما قد مضيت وعن نهج دربك لا لن نحيد، نلت الشهادة في عزة وقاومت ضيم العدا كالأسود".وتوعدت الاحتلال بالرد على جريمة اغتيال الشهيد أبو صبيح، متابعة: "والله يا بني صهيون سَتهلكون، وإن قتلتم أسد في العرين فهذا الخطأ المبين، فانتظروا الحدث اللَّعين".واستشهد فجر اليوم خمسة فلسطينيين وأُصيب 20 آخرون برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليّ، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.