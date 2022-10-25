خريشة: جرائم الاحتلال بالضفة ستزيد إصرار شعبنا على مقاومته



وأكد خريشة على ضرورة مقاومة الاحتلال وتدفيعه أثماناً باهظة على جرائمه.



وأضاف أن "الشعب الفلسطيني دائماً يُكرم أبطاله وشهداؤه، وشعبنا موحد في مواجهة الاحتلال".



وأشار إلى أن الإضراب الشامل في كل الضفة الغربية يؤكد على وجود حاضنة شعبية تؤيد المقاومة وتقف خلف الشهداء والمقاومين.



وأردف: "تجربة المقاومة في غزة تنتقل للضفة التي خرَّجت الرموز للشعب الفلسطيني".



واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.



رام الله - دنيا الوطنقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن "شعبنا يودع اليوم كوكبة رائعة من شهداء المقاومة، وكلما زادت جرائم الاحتلال زاد الشباب إصراراً على مقاومة هذا الاحتلال".