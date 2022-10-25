بالفيديو والصور.. الجماهير الفلسطينية تشيّع جثامين الشهداء الستة

وردّد المشاركون خلال التشييع هتافات غاضبة تندد بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، عمّ الإضراب محافظات الضفة؛ تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية و حركة (فتح) حدادًا على أرواح الشهداء الستة في نابلس ورام الله، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.وفي غزة، أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حالة الإضراب العام الساعة 12 ظهر اليوم حتى آخر النهار ويشمل ذلك إغلاق المحال التجارية والمرافق الحكومية.وقالت الفصائل الفلسطينية، إن "جريمة الاحتلال بنابلس لن تمر دون عقاب وندعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورا لبحث سبل اسناد الضفة".وتابعت خلال اجتماع طارئ لها، لبحث التصعيد في نابلس، أننا "ندعو السلطة وأبناء الأجهزة للاشتباك مع للاحتلال والوحدة والعمل المشترك شرط ضروري للنجاح والانجاز".ودعت الفصائل :" الجماهير للخروج بمسيرات ليلية في كل أنحاء القطاع، والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس بفلسطين المحتلة".