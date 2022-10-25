حزب الشعب: معاَ للتصدي لعدوان الاحتلال على شعبنا وحماية أبنائه وتوفير الحاضنة السياسية لمقاومته

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني للتوحد على كل المستويات وإلى أوسع تلاحم وطني لمواجهة العدوان الوحشي المتواصل الذي يتعرض له شعبنا على يد قوات الاحتلال الصهيوني وخاصة في مدن ومحافظات نابلس وجنين والقدس.وقال حزب الشعب في بيان صدر عنه صباح اليوم: إننا ونحن ندين هذا العدوان الذي شنته قوات الاحتلال فجر اليوم على مدينة نابلس وبلدتها القديمة، وننعى الشهداء الذين ارتقوا خلال تصديهم له، ندعو القيادة الفلسطينية وكل قوى وجماهير شعبنا، إلى التوحد على كل المستويات لأوسع تلاحم وطني للتصدي معاَ لهذا العدوان الذي يندرج ضمن الحرب المفتوحة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا، وإلى إتخاذ كل الاجراءات لحماية أبنائه كافة وتوفير الحاضنة الشعبية والسياسية لمقاومته الباسلة.كما دعا الحزب إلى توسيع وتصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها لقطع الطريق على محاولة الاستفراد بأي من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.وختم حزب الشعب بيانه، بتقديم التعازي الحارة لعائلات الشهداء الذي استشهدوا خلال الأيام الأخيرة وخاصة في مدن ومحافظات نابلس وجنين والقدس ورام الله، مؤكداَ على التمسك بوحدة شعبنا وحقوقه الوطنية والوفاء لتضحياته.