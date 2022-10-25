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شؤون فلسطينية

استجابة لدعوة الفصائل.. "الإعلامي الحكومي" بغزة يعلن تعليق دوام المؤسسات الحكومية

استجابة لدعوة الفصائل.. "الإعلامي الحكومي" بغزة يعلن تعليق دوام المؤسسات الحكومية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن تعليق دوام المؤسسات الحكومية في قطاع غزة بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهراً، استجابة لدعوة الإضراب التي وجهتها لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية، حداداً على شهداء نابلس الذين ارتقوا فجر اليوم الثلاثاء.

ونعى المكتب الحكومي في بيان له "بكل اعتزاز وإجلال أبطال شعبنا الذين ارتقوا فجر اليوم في نابلس البطولة وعرين الأسود؛ موجهاً لذويهم وشعبنا بالتعزية ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى".

وحيا المكتب "الهبة الجماهيرية المؤازرة لنابلس في وجه ما تتعرض له"، داعية شعبنا في قطاع غزة خاصة، وفي ربوع الأرض الفلسطينية عامة، إلى "المشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات إسناد جبل النار وضفة الأحرار التي ترسم حالياً ملامح ملحمة جديدة من ملاحم البطولة والفداء".

وقال المكتب في بيانه" إن شعبنا الفلسطيني يودع كوكبة جديدة من الشهداء في نابلس جبل النار على درب المقاومة والحرية والكرامة والتخلص من ظلم الاحتلال".

وأضاف "أن هذا الطريق للتحرر الذي خطه شعبنا بدمائه منذ أن وطأ المحتل أرضنا، لا يمكن أن توقفه مجازر المحتل ولا حصاره ولا مؤامراته، وغزة ومقاومتها أكبر شاهد ودليل على ذلك".

وتابع المكتب "أن ما يجري اليوم في كل مدن الضفة يؤكد أن مخططات المحتل ومؤامراته التي يساعده فيها القريب والبعيد، لصنع "فلسطيني جديد" قد باءت بالفشل وارتدت عليه، بجيل فلسطيني وُلد من رحم المقاومة وقد رضع الكرامة وتربى على العزة وهدفه تحرير أرضه ومقدساته".

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