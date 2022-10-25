مباشر | تشييع جثامين شهداء نابلس الخمسة


شؤون فلسطينية

"المقاطعة بالديمقراطة" تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد "النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة والسلطة"

"المقاطعة بالديمقراطة" تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد "النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة والسلطة"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شارك مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر، بالندوة الإفتراضية والتي كانت بعنوان "النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة والسلطة"، وذلك بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني الأميركية، والطلاب الناشطين في حقوق الإنسان بجامعة هارفارد.

وتحدث مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية فؤاد بكر حول تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية في صفوف الشباب الفلسطينيين التي إنطلقت من الحجارة والسكين، في سبيل مواجهة دولة الإحتلال الإسرائيلية، وما تقوم به من أعمال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وإنتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان، والتفلت من العقاب، وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار فؤاد بكر في كلمته إلى نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، الذي يولد أساليب جديدة ممتدة من روح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في سبيل إنهاء الإحتلال عن أرضه، وتحقيق الإستقلال الكامل وتقرير المصير، وفق قرارات الشرعية الدولية، بعدما أكد تقريري "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي" أن إسرائيل دولة فصل عنصري.

وأكد فؤاد بكر، أن الشباب الفلسطينيين إبتكروا أساليب جديدة ومهمة لمناهضة الإحتلال الإسرائيلي ومنها مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، التي دعمتها لجنة الطلاب في جامعة هارفارد، بهدف سحب الإستثمارات الأجنبية من المستوطنات الإسرائيلية وفرض العقوبات الإقتصادية عليها، إضافة إلى تركيز أبحاثهم الجامعية حول آلية تنفيذ القانون الدولي ضد الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات غير الشرعية والتي تشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجان وأطر طلابية وإتحادات تهدف للمحافظة على التراث الفلسطيني الذي يحاول الإحتلال سلبه كل يوم.

ودعا فؤاد بكر بإسم دائرة المقاطعة في الجبهة إلى ضرورة تشكيل حملة ضغط في جامعة هارفارد تسعى إلى محاسبة الإحتلال الإسرائيلي ومقاطعتها، ونشر الرواية الفلسطينية من خلال دحض الرواية الصهيونية، ودعم الشباب الفلسطينيين الذين يواصلون كل يوم نضالهم من أجل نيل إستقلالهم وعودتهم إلى الأراضي التي هجروا منها، من أجل تقرير مصيرهم، وقيام دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس كما أكدت قرارات الشرعية الدولية، ومن أجل الوقوف ضد مخططات التهجير القسري، والتطهير العرقي الممارس من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلية.

بدعوة من لجنة التضامن مع فلسطين في جامعة هارفارد، شارك مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فؤاد بكر، بالندوة الإفتراضية والتي كانت بعنوان "النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة والسلطة"، وذلك بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني الأميركية، والطلاب الناشطين في حقوق الإنسان بجامعة هارفارد.

تحدث مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية فؤاد بكر حول تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية في صفوف الشباب الفلسطينيين التي إنطلقت من الحجارة والسكين، في سبيل مواجهة دولة الإحتلال الإسرائيلية، وما تقوم به من أعمال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وإنتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان، والتفلت من العقاب، وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار فؤاد بكر في كلمته إلى نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، الذي يولد أساليب جديدة ممتدة من روح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في سبيل إنهاء الإحتلال عن أرضه، وتحقيق الإستقلال الكامل وتقرير المصير، وفق قرارات الشرعية الدولية، بعدما أكد تقريري "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي" أن إسرائيل دولة فصل عنصري.

وأكد فؤاد بكر، أن الشباب الفلسطينيين إبتكروا أساليب جديدة ومهمة لمناهضة الإحتلال الإسرائيلي ومنها مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، التي دعمتها لجنة الطلاب في جامعة هارفارد، بهدف سحب الإستثمارات الأجنبية من المستوطنات الإسرائيلية وفرض العقوبات الإقتصادية عليها، إضافة إلى تركيز أبحاثهم الجامعية حول آلية تنفيذ القانون الدولي ضد الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات غير الشرعية والتي تشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجان وأطر طلابية وإتحادات تهدف للمحافظة على التراث الفلسطيني الذي يحاول الإحتلال سلبه كل يوم.

ودعا فؤاد بكر بإسم دائرة المقاطعة في الجبهة إلى ضرورة تشكيل حملة ضغط في جامعة هارفارد تسعى إلى محاسبة الإحتلال الإسرائيلي ومقاطعتها، ونشر الرواية الفلسطينية من خلال دحض الرواية الصهيونية، ودعم الشباب الفلسطينيين الذين يواصلون كل يوم نضالهم من أجل نيل إستقلالهم وعودتهم إلى الأراضي التي هجروا منها، من أجل تقرير مصيرهم، وقيام دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس كما أكدت قرارات الشرعية الدولية، ومن أجل الوقوف ضد مخططات التهجير القسري، والتطهير العرقي الممارس من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على نابلس وتحمل الاحتلال المسؤولية

"التعاون الإسلامي" تدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على نابلس وتحمل الاحتلال المسؤولية

قيادي بحماس: (عرين الأسود) مثل وحدًة وطنيًة لكافة الأطياف

قيادي بحماس: (عرين الأسود) مثل وحدًة وطنيًة لكافة الأطياف

(عرين الأسود) تنعي شهيدها وديع صبيح الحوح وتتوعد الاحتلال بالرد

(عرين الأسود) تنعي شهيدها وديع صبيح الحوح وتتوعد الاحتلال بالرد

حماس تزفّ شهداء نابلس ورام الله وتؤكّد مواصلة المقاومة

حماس تزفّ شهداء نابلس ورام الله وتؤكّد مواصلة المقاومة

خريشة: جرائم الاحتلال بالضفة ستزيد إصرار شعبنا على مقاومته

خريشة: جرائم الاحتلال بالضفة ستزيد إصرار شعبنا على مقاومته

&#34;الثقافة&#34; تعلن إلغاء افتتاح فعاليات مهرجان فلسطين الوطني

"الثقافة" تعلن إلغاء افتتاح فعاليات مهرجان فلسطين الوطني

بالفيديو والصور.. الجماهير الفلسطينية تشيّع جثامين الشهداء الستة

بالفيديو والصور.. الجماهير الفلسطينية تشيّع جثامين الشهداء الستة

حنا: نطالب الكنائس المسيحية في العالم بالتفاتة نحو فلسطين ومناصرة شعبها المظلوم

حنا: نطالب الكنائس المسيحية في العالم بالتفاتة نحو فلسطين ومناصرة شعبها المظلوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على نابلس وتحمل الاحتلال المسؤولية

"التعاون الإسلامي" تدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على نابلس وتحمل الاحتلال المسؤولية

حماس تزفّ شهداء نابلس ورام الله وتؤكّد مواصلة المقاومة

حماس تزفّ شهداء نابلس ورام الله وتؤكّد مواصلة المقاومة

خريشة: جرائم الاحتلال بالضفة ستزيد إصرار شعبنا على مقاومته

خريشة: جرائم الاحتلال بالضفة ستزيد إصرار شعبنا على مقاومته

حنا: نطالب الكنائس المسيحية في العالم بالتفاتة نحو فلسطين ومناصرة شعبها المظلوم

حنا: نطالب الكنائس المسيحية في العالم بالتفاتة نحو فلسطين ومناصرة شعبها المظلوم

النائب مبارك: شعبنا لن يسمح باستمرار حصار نابلس ولن يعجز عن كسره

النائب مبارك: شعبنا لن يسمح باستمرار حصار نابلس ولن يعجز عن كسره

&#34;المقاطعة بالديمقراطة&#34; تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد &#34;النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة والسلطة&#34;

"المقاطعة بالديمقراطة" تشارك بالندوة الإفتراضية لجامعة هارفارد "النشاط الطلابي لمواجهة عنف الدولة والسلطة"

الهباش: مقاومة الاحتلال حق مشروع وعلى العالم وقف المجزرة التي تنفذها إسرائيل ضد شعبنا

الهباش: مقاومة الاحتلال حق مشروع وعلى العالم وقف المجزرة التي تنفذها إسرائيل ضد شعبنا

أبو هولي: يطالب العالم بالتدخل لحماية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين

أبو هولي: يطالب العالم بالتدخل لحماية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين

منوعات

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

طرد غادة عادل بشكل علني من فيلم جديد لها بسبب ما فعلته مؤخرًا

طرد غادة عادل بشكل علني من فيلم جديد لها بسبب ما فعلته مؤخرًا

دنيا بطمة تهاجم محمد الترك بالخيانة والشرطة تداهم منزله

دنيا بطمة تهاجم محمد الترك بالخيانة والشرطة تداهم منزله

شاهد ماذا ردت نادين نجيم على متابعة وصفتها بـ(وجه الحصان)

شاهد ماذا ردت نادين نجيم على متابعة وصفتها بـ(وجه الحصان)

شاهد: لجين عمران تكشف عن مصدر ثروتها الخيالي

شاهد: لجين عمران تكشف عن مصدر ثروتها الخيالي

لهذا السبب الغريب.. أمل الشهراني تنصح السيدات بعدم التخلي عن الحجاب

لهذا السبب الغريب.. أمل الشهراني تنصح السيدات بعدم التخلي عن الحجاب

شاهد: شريف منير يكشف عن طرده من شقته.. ما السبب؟

شاهد: شريف منير يكشف عن طرده من شقته.. ما السبب؟

شاهد: رد فعل غريب من زوج درة بعد مسلسلها الأخير

شاهد: رد فعل غريب من زوج درة بعد مسلسلها الأخير

شاهد: جورج وسوف يصدم جمهوره بما قاله عن أخواته البنات

شاهد: جورج وسوف يصدم جمهوره بما قاله عن أخواته البنات

عربي

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق

إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة