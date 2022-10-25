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شؤون فلسطينية

الفصائل الفلسطينية تعلن حالة الإضراب وتدعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورًا

الفصائل الفلسطينية تعلن حالة الإضراب وتدعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورًا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حالة الإضراب العام الساعة 12 ظهر اليوم حتى آخر النهار ويشمل ذلك إغلاق المحال التجارية والمرافق الحكومية.

وقالت الفصائل الفلسطينية، إن "جريمة الاحتلال بنابلس لن تمر دون عقاب وندعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورا لبحث سبل اسناد الضفة".

وتابعت خلال اجتماع طارئ لها، لبحث التصعيد في نابلس، أننا "ندعو السلطة وأبناء الأجهزة للاشتباك مع للاحتلال والوحدة والعمل المشترك شرط ضروري للنجاح والانجاز".

ودعت الفصائل :" الجماهير للخروج بمسيرات ليلية في كل أنحاء القطاع، والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس بفلسطين المحتلة".

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