اشتية ينعى شهداء نابلس ورام الله الستة



وحذر رئيس الوزراء من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرائم جديدة في عدوانه المتواصل على مدينة نابلس المحاصرة منذ 15 يوما.



ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لوقف العدوان الذي تستخدم فيه قوات الاحتلال القذائف المضادة للدروع، والطائرات المسيرة في استهداف الآمنين في منازلهم.



رام الله - دنيا الوطننعى رئيس الوزراء د.محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الشهداء حمدي قيم، وعلي عنتر، وحمدي شرف، ووديع حوح، ومشعل بغدادي، وقصي التميمي، الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة نابلس ورام الله.وقال اشتية: "المجد والخلود لأقمار فلسطين الستة، الذين ارتقوا فجر اليوم في نابلس ورام الله، وقد حفروا أسماءهم في قلوب أبناء شعبهم بأنهم المعتصمين باليقين وبحتمية انتصار صاحب الأرض على المحتل، والعار لهذا الاحتلال المجرم الذي يمّول انتخاباته بالدم الفلسطيني".وتقدم رئيس الوزراء باسم مجلس الوزراء من عائلات الشهداء بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر.