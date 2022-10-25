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شؤون فلسطينية

الاحتلال يصدر بيانًا حول اغتيال "الحوح" ويصف الساعات القادمة بالحاسمة

الاحتلال يصدر بيانًا حول اغتيال "الحوح" ويصف الساعات القادمة بالحاسمة
رام الله - دنيا الوطن
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي و(شاباك) وحرس الحدود، تفاصيل اغتيال القيادي البارز في مجموعة (عرين الأسود)، وديع الحوح في نابلس فجر اليوم.

ووفقًا لبيانٍ مشترك صدر عنهم، قالوا فيه، إنه "بعد معلومات استخبارية دقيقة، قامت القوات الليلة باغتيال قائد (عرين الأسود) وديع حوح في نابلس، وهو كان الهدف الرئيسي من العملية".

وتابعوا: " وهو مسؤول عن العديد من العمليات وتصنيع العبوات". لافيتن إلى أن "عملية الاغتيال تخللها اشتباكات مع عشرات المسلحين في المنطقة".

في حين، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنهم " في إسرائيل يعتبرون الساعات القليلة القادمة حساسة، حيث سيحاول فيها المسلحون الفلسطينيون تنفيذ عمليات انتقامية".

وفي وقت سابق، علّق رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، على الأحداث في مدينة نابلس والتي أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، من بينهم إبراهيم الحوح قيادي في مجموعة (عرين الأسود).

وقال لبيد، في مقابلة مع إذاعة (كان) الإسرائيلية: إننا "قتلنا وديع الحوح في تبادل لإطلاق النار الليلة".

وتابع: أن "إسرائيل لن تردع أبدًا عن العمل من أجل أمنها، زاعمًا أن "جزء من عناصر جماعة (عرين الأسود) هم الذين تسببوا في قتل عيدو باروخ".

في حين، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن وديع الحوح الذي استشهد في اقتحام نابلس هو رئيس (عرين الأسود)، والأقدم هناك بحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وزعمت أن الشهيد الحوح هو "موجّه العمليات في منطقة نابلس، بما في ذلك الهجوم الذي قتل فيه الرقيب عيدو باروخ".

من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "عملية الليلة في نابلس قام بإدارتها غرفة قيادة العمليات الخاصة لـ(شاباك) بإشراف رئيس الشاباك ورئيس الأركان".

وتابعت: "التقديرات في المنظومة الأمنية أن عناصر جماعة عرين الأسود سيحاولون الانتقام".

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد ستة شهداء، في مدينتي نابلسو رام الله ، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامات ليلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس فجر اليوم هم: وديع صبيح حوح (31 عا ما) أحد قداة مجموعة (عرين الأسود)، وحمدي صبيح رمزي قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما).

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