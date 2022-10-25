أبو هولي: يطالب العالم بالتدخل لحماية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين



وقال أبو هولي: إن "عددا من الفلسطينيين كانوا على متن القارب وقضوا غرقا، ومنهم من يحملون جوازات سفر فلسطينية، ومنهم من حملة الوثائق السورية الخاصة باللاجئين".



وأضاف أبو هولي: أن "مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في جميع انحاء العالم، يعاني من عدم الاستقرار، ويتزايد اعداد اللاجئين باستمرار نتيجة الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه للمخيمات في الاراضي المحتلة وبلدان الجوار، و ان هناك حاجة الى توفير الدعم لمؤسسة اونيروا لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، داعيا دول العالم ان تحذوا حذو المملكة العربية السعودية التي قدمت بالامس مبلغ 27 مليون دولار الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لتستمر في القيام في مهامها التي نشات من اجلها".



رام الله - دنيا الوطنطالب الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة شؤون اللاجئين بتشكيل لجنة تحقيق في اسباب غرق قارب المهاجرين قبالة مدينة جرجيس في الساحل الجنوبي التونسي.