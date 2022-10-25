إصابات بمواجهات في الضفة والقدس وتواصل اعتداءات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وداهمت قوات الاحتلال منطقة "جبل الشيخ" في بلدة بدو المقدسية، وقامت بأعمال تفتيش في الحقول، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أسفر عن وقوع إصابات بحالات اختناق.وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وجرفت أراضي زراعية.وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المؤدية للنبي صالح، وقرى بني زيد الغربية، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، إضافة إلى تجريف آليات الاحتلال للأراضي المحاذية للبرج العسكري المقام عند مدخل النبي صالح.وأبلغت سلطات الاحتلال مالك الأرض منير التميمي، أن هناك مخططا لإقامة معسكر لجيش الاحتلال في المنطقة.وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومنعت الفلسطينيين من المرور، ونصبت حاجزاً عسكريا على مدخل البلدة الغربي.وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق إثر اندلاع مواجهات قرب المدخل الشمالي الذي أغلقته قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.في غضون ذلك، اعتدى مستوطنون على متضامن أجنبي في أراضي العوجا شمال مدينة أريحا، ما أدى إلى إصابته بجروح في يده.وهاجم مستوطن يدعى "إسرائيلو" برفقة مجموعة من المستوطنين، متضامنين أجانب ورعاة أغنام بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحد المتضامنين بجروح.