خاطر: الاحتلال يقف عاجزاً أمام المد التأثيري للمقاومة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنقالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، إن "الاحتلال الإسرائيلي، بات يقف عاجزاً أمام ما أسمته "المد التأثيري" للمقاومة في الضفة الغربية".وأوضحت خاطر أن الاحتلال كان يراهن أن سياسته في تدجين شبان الضفة قد نجحت، لكنه اصطدم بالعكس، لافتةً إلى أن الشعب الفلسطيني يبتدع آليات المواجهة لإجراءات الاحتلال وعدوانه.وذكرت أن حالة المقاومة التي يشترك فيها عموم الشعب الفلسطيني، هي نتاج لسياسات وجرائم الاحتلال، مضيفة أن "المقاومة لم تعد منوطةً بأفراد أو تنظيمات، بل إن كل فرد في الضفة أصبح مقاوماً".وأشارت خاطر إلى أن التفاف جماهير الضفة الغربية يزيد حول مجموعات عرين الأسود والمقاومين، مشددة على أن هناك تبنٍ عام للنهج المقاوم.