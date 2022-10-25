فتوح يندّد بجرائم الاحتلال تجاه شعبنا ويحذر من تداعياتها

رام الله - دنيا الوطنحذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من تداعيات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا على استقرار المنطقة برمتها.وندّد فتوح، في بيان صحفي، بجريمتي الاحتلال البشعة التي ارتكبتا فجر اليوم الثلاثاء، في نابلس ورام الله، وأدت إلى ارتقاء ستة شبان، مؤكدا أن شعبنا لن ينكسر، ولن تثنيه هذه الجرائم عن مطالبه في الحرية، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.وأشاد بالصمود البطولي في مدينة نابلس، والهبة الشعبية وحالة اللحمة الوطنية التي جسدها شعبنا الفلسطيني في مواجهة آلة الغدر والإجرام الإسرائيلية.ودعا البرلمانات الدولية بالتحرك السريع لحماية شعبنا، ووضع حد لجرائم الحرب الإسرائيلية المتكررة.وأكد فتوح على ضرورة ان تضع هذه البرلمانات التشريعات التي تقضي بمقاطعة إسرائيل ووقف التعاون العسكري والتجاري معها التزاما بالقانون الدولي، وثنيها عن انتهاكها الصارخ لحقوق الانسان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.