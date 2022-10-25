جبارين:دماء الشهداء واستبسال المقاومين يثبت عزم شعبنا على مواصلة



وأكد جبارين على أن دماء الشهداء والجرحى في نابلس، واستبسال المقاومين في التصدي للاحتلال، يثبت عزم شعبنا على مواصلة المواجهة حتى نيل الحرية والانتصار.



وبعث بالتحية إلى مدينة نابلس الأبية وكل محافظات الضفة، داعيا أهلنا ومقاومينا إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه والإثخان فيه دفاعاً عن نابلس جبل النار وتصعيداً للمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.



وقال: "نشد على أيدي المقاومين الأبطال وعرين الأسود الذين يتصدون ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس".



وأضاف: "سنبقى على عهد الوفاء للشهداء وسيظل السلاح مشرعًا في وجه الاحتلال حتى التحرير والعودة".



واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.



رام الله - دنيا الوطننعى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" القيادي زاهر جبارين إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية شهداء نابلس الأبطال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.