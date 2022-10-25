الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

رام الله - دنيا الوطنعمّ، اليوم الثلاثاء، الإضراب محافظات الضفة؛ تلبية لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية حدادا على أرواح الشهداء الستة في نابلس ورام الله، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.وجابت المسيرات التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، رفضا لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ووفاء لدماء الشهداء، وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.كما وجّه نشطاء ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل دعوات إلى الاحتشاد والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية.في نابلس:أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس يوم غضب واضراب شامل، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الاسرائيلي المتواصل على ابناء شعبنا في نابلس.ودعت اللجنة جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء الخمسة.رام الله:وفي محافظة رام الله والبيرة، عم الإضراب الشامل، حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله، واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وشمل كافة مناحي الحياة التجارية، باستثناء المدارس والصحة.ودعت حركة "فتح" إلى التصعيد الشامل مع جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين على كافة نقاط التماس، كما دعت للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد قصي التميمي في قرية النبي صالح ظهر اليوم.طولكرم:وفي طولكرم، عم الإضراب التجاري محافظة طولكرم، حدادا على أرواح شهداء نابلس والنبي صالح في رام الله.وأغلقت المحلات التجارية أبوابها بدعوة من حركة فتح إقليم طولكرم، وفصائل العمل الوطني في المحافظة، في الوقت الذي أعلن فيه مجلسي طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة الإضراب وتعليق الدوام حدادا على أرواح الشهداء.بيت لحم:كما أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الاضراب العام والشامل، اليوم الثلاثاء، حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مدينة نابلس ورام الله.وقال المنسق العام للجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري لـ"وفا"، إن الاضراب يستثنى منه مصانع الادوية والمشافي والمستوصفات الطبية والصيدليات والافران، مع تأكيده على ان يكون اليوم يوما للغضب.جنين:وفي جنين، أعلن أمين سر حركة فتح اقليم جنين عطا أبو ارميلة، عن إضراب شامل في محافظة جنين، لا يشمل المدارس والصحة حداداً على أرواح الشهداء في مدينة نابلس وقرية النبي صالح غرب رام الله.طوباس:وفي طوباس والأغوار، عم الإضراب، اليوم الثلاثاء، مناحي الحياة؛ حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الليلة، في مدينة نابلس.وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس، محمود صوافطة إن الاحتلال مارس الليلة الماضية، مجزرة بشعة بحق أبناء شعبنا في مدينة نابلس، راح ضحيتها خمسة شهداء وأكثر من عشرين جريحا.وأضاف أن الاحتلال يستبيح يوميا دماء شعبنا في كافة المحافظات، وبات لا يميز بين كبير ولا صغير.قلقيلية:أعلنت حركة فتح اقليم قلقيلية الحداد على أرواح الشهداء الستة الذين ارتقوا في نابلس ورام الله، حيث أغلقت المنظمات الرسمية والأهلية والمحال التجارية أبوابها.وكان قد استشهد 5 شبان عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس، وهم: وديع الحوح (31 عاما)، وحمدي شرف (35 عاما)، وعلي عنتر (26 عاما)، وحمدي قيم (30 عاما)، والشاب مشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما)، إضافة إلى الشاب قصي التميمي (20 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال على مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله.الخليل:عم الاضراب جميع مناحي الحياة في محافظة الخليل، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم،حدادا على أرواح الشهداء الستة، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.وقالت هيئة التنسيق للقوى والفعاليات الوطنية في الخليل في بيان، ان ما حدث في مدينة نابلس حرب حقيقية ضد شعب أعزل، ونحيي عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تصدت لاقتحامات جيش الاحتلال، ورفضت الانسحاب من أجل حماية شعبنا ومناضليه.