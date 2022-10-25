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شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن "قيام جيش الاحتلال باقتحام مدينة نابلس و ارتكابه لمجزرة وحشية أسفرت عن استشهاد خمسة شبان بالاضافة إلى شهيد خامس في النبي صالح في رام الله و اصابة اكثر من عشرين جريحا  واستهداف منازل المواطنين الامنين و سيارات الاسعاف التي تنقل الجرحى و المصابين لن تزيد سياسة الاحتلال إلا فشلاً".

و أكدت المبادرة الوطنية على أن المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في مدينة نابلس و حصاره لن تكسر ارادة الشعب الفلسطيني و لن تزيد المقاومة إلا عنفواناً، و هي اثبات جديد على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

وشددت على أن الرد إلامثل على هذه الجرائم البشعة تحقيق الوحدة و التلاحم بين كل مكونات الشعب الفلسطيني و قواه حول برنامج كفاحي موحد و مقاوم و تصعيد وتيرة المقاومة و الهبة الشعبية و وقف التنسيق الامني بمختلف أشكاله.
 
و بينت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على ضرورة التصدي لمحاولات الاستفراد بهذه البلدة او بتلك المدينة و علينا ان نثبت لهذا الاحتلال المجرم اننا شعب موحد في كل ارجاء فلسطين عبر الخروج بمسيرات و مظاهرات غاضبة رفضا و استنكارا لهذا العدوان البربري و تنديدا بالجرائم العنصرية و الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني .

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