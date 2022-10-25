المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

رام الله - دنيا الوطنتفقَّـد المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض اقسام تفتيش العمل والنقل وشؤون المتدربين وورشة الأعمال الحرفية يوم الاثنين الموافق 24 / 10 /2022 واطلع على سير العمل بهدف حث الموظفين على ضرورة بذل اقصى الجهود لتنفيذ المهام والواجبات الموكلة بهم وكذلك الارتقاء بمستوى الاداء الوظيفي لديهم وتقديم فضلى الخدمات لمستحقيها.والتقى المدير العام عدداً من الموظفين للإجابة عن طلباتهم واستفساراتهم لتذليل الصعوبات الحائلة دون الوصول الى الأهداف المرسومة ضمن الامكانيات المتوفرة، وخلال تجواله في أغلب اقسام الدائرة ابدى توجيهاته بصدد اهمية تطوير النفس والثقافة الشخصية لكل موظف وتقديم مصلحة وخدمة المواطن وعدِّها من اهم اولويات العمل في الدائرة.كما تفقد المدير العام الدورة التدريبية التي تقيمها منظمة الهجرة الدولية IOM في مقر الدائرة عن كيفية انشاء المشاريع للباحثين عن عمل، واشار الى تكثيف الدورات وتغطيتها لكل مجالات سوق العمل.