رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله





وقال بحر في بيان صحفي: إن "الأبطال الذين سطروا ملاحم البطولة والإباء في نابلس فجر اليوم، ستبقى دماءهم الزكية الطاهرة لعنة تطارد الاحتلال وكل المتواطئين معه والصامتين على جرائمه البشعة بحق شعبنا".



وأضاف: "نوجه التحية لأبطال عرين الأسود وكل المقاومين الذين واجهوا ببسالة إرهاب الاحتلال الصهيوني وتصدوا لعدوانه الغاشم على مدينة نابلس".



وشدد بحر على أن الاحتلال لن "يفلح في كسر ارادة شعبنا وستظل ثورته مستمرة حتى تحرير الارض والمقدسات من دنس الاحتلال".



وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرتكب جرائم حرب بحق أبناء شعبنا، مما يستوجب حراكا عاجلا على مختلف الصعد البرلمانية والسياسية والحقوقية الدولية للجم الاحتلال ومحاسبته أمام المحكمة الجنائية الدولية".



رام الله - دنيا الوطننعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر شهداءنابلس ورام الله الذين ارتقوا فجر اليوم الثلاثاء في اشتباكات ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.