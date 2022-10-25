شؤون فلسطينية

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الإثنين، عددا من المؤسسات في محافظتيّ الخليل وطولكرم، والتقى بالمحافظين جبرين البكري، وعصام أبو بكر، وقائديّ المنطقتين ومدراء الأجهزة الأمنية، وأمناء سر الأقاليم، وممثلي عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظتين، وأعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة طولكرم.

واستعرض هب الريح الجهود التي من شأنها الارتقاء بالواقع الأمني والحفاظ على السلم الأهلي وتكريس مبدأ سيادة القانون،  مشددا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا بما يرفع من منسوب الرضا عن الأداء العام، ويعزز من صمودهم.

وأشار إلى أن الجولة في محافظات الوطن، تأتي ضمن توجيهات الرئيس محمود عباس، والحكومة، وفي إطار المتابعة المستمرة وتفقد العمل بمديرية الداخلية، والخدمات المقدمة حديثا من جواز السفر البيومتري وغيرها من الخدمات التي تقدمها مديريات الداخلية للمواطنين بجميع المحافظات.

وزار هب الريح مديرية داخلية الخليل، والتقى بمديرها العام عبد الرزاق البكري، إضافة لزيارة مديريات داخلية حلحول ودورا، إضافة لعدد من المكاتب الفرعية في الظاهرية ويطا والسموع، حيث اطلع على الاحتياجات التطويرية ومختلف الأفكار التي تساعد بتنفيذها.

كما تفقد ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، بمشاركة مدراء الأجهزة الأمنية، مديرية داخلية طولكرم، ومتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها جواز السفر البيومتري، وغيرها من المعاملات التي تقدمها.

وفي سياق متصل، وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتجسيد منظومة السلمي الأهلي، شارك هب الريح في مؤتمر الإصلاح والسلم الأهلي الذي ينعقد تحت رعايته وبحضور محافظ جنين أكرم الرجوب في بلدة عجة، مثمنا جهود لجان الإصلاح وتكاملها مع مختلف أجهزة الدولة لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية، ولضمان استقرار المجتمع وسلمه الأهلي.

أخبار ذات صلة

جبارين:دماء الشهداء واستبسال المقاومين يثبت عزم شعبنا على مواصلة

جبارين:دماء الشهداء واستبسال المقاومين يثبت عزم شعبنا على مواصلة

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله

رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتدعو الجنائية لمحاسبة إسرائيل

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتدعو الجنائية لمحاسبة إسرائيل

&#34;الصحة&#34;: ستة شهداء و20 إصابة حصيلة العدوان الإسرائيلي على نابلس ورام الله

"الصحة": ستة شهداء و20 إصابة حصيلة العدوان الإسرائيلي على نابلس ورام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله

رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عياش ينعي شهداء الغربة والبحث عن &#34;لقمة العيش&#34;

عياش ينعي شهداء الغربة والبحث عن "لقمة العيش"

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة خلال أغسطس

"الإحصاء": ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة خلال أغسطس

منوعات

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

طرد غادة عادل بشكل علني من فيلم جديد لها بسبب ما فعلته مؤخرًا

طرد غادة عادل بشكل علني من فيلم جديد لها بسبب ما فعلته مؤخرًا

دنيا بطمة تهاجم محمد الترك بالخيانة والشرطة تداهم منزله

دنيا بطمة تهاجم محمد الترك بالخيانة والشرطة تداهم منزله

شاهد ماذا ردت نادين نجيم على متابعة وصفتها بـ(وجه الحصان)

شاهد ماذا ردت نادين نجيم على متابعة وصفتها بـ(وجه الحصان)

شاهد: لجين عمران تكشف عن مصدر ثروتها الخيالي

شاهد: لجين عمران تكشف عن مصدر ثروتها الخيالي

لهذا السبب الغريب.. أمل الشهراني تنصح السيدات بعدم التخلي عن الحجاب

لهذا السبب الغريب.. أمل الشهراني تنصح السيدات بعدم التخلي عن الحجاب

شاهد: شريف منير يكشف عن طرده من شقته.. ما السبب؟

شاهد: شريف منير يكشف عن طرده من شقته.. ما السبب؟

شاهد: رد فعل غريب من زوج درة بعد مسلسلها الأخير

شاهد: رد فعل غريب من زوج درة بعد مسلسلها الأخير

شاهد: جورج وسوف يصدم جمهوره بما قاله عن أخواته البنات

شاهد: جورج وسوف يصدم جمهوره بما قاله عن أخواته البنات

عربي

قطر تتعرض لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم كأس العالم

قطر تتعرض لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم كأس العالم

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق

إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة