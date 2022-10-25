وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الإثنين، عددا من المؤسسات في محافظتيّ الخليل وطولكرم، والتقى بالمحافظين جبرين البكري، وعصام أبو بكر، وقائديّ المنطقتين ومدراء الأجهزة الأمنية، وأمناء سر الأقاليم، وممثلي عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظتين، وأعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة طولكرم.واستعرض هب الريح الجهود التي من شأنها الارتقاء بالواقع الأمني والحفاظ على السلم الأهلي وتكريس مبدأ سيادة القانون، مشددا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا بما يرفع من منسوب الرضا عن الأداء العام، ويعزز من صمودهم.وأشار إلى أن الجولة في محافظات الوطن، تأتي ضمن توجيهات الرئيس محمود عباس، والحكومة، وفي إطار المتابعة المستمرة وتفقد العمل بمديرية الداخلية، والخدمات المقدمة حديثا من جواز السفر البيومتري وغيرها من الخدمات التي تقدمها مديريات الداخلية للمواطنين بجميع المحافظات.وزار هب الريح مديرية داخلية الخليل، والتقى بمديرها العام عبد الرزاق البكري، إضافة لزيارة مديريات داخلية حلحول ودورا، إضافة لعدد من المكاتب الفرعية في الظاهرية ويطا والسموع، حيث اطلع على الاحتياجات التطويرية ومختلف الأفكار التي تساعد بتنفيذها.كما تفقد ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، بمشاركة مدراء الأجهزة الأمنية، مديرية داخلية طولكرم، ومتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها جواز السفر البيومتري، وغيرها من المعاملات التي تقدمها.وفي سياق متصل، وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتجسيد منظومة السلمي الأهلي، شارك هب الريح في مؤتمر الإصلاح والسلم الأهلي الذي ينعقد تحت رعايته وبحضور محافظ جنين أكرم الرجوب في بلدة عجة، مثمنا جهود لجان الإصلاح وتكاملها مع مختلف أجهزة الدولة لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية، ولضمان استقرار المجتمع وسلمه الأهلي.