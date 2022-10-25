في زيارة "مفاجئة".. الرئيس الألماني يصل لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، في زيارة مفاجئة.وقال شتاينماير، وفق ما جاء في نص أرسله المتحدث باسمه: "أتطلّع إلى لقائي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف".يشار إلى أن ألمانيا أعلنت، في وقت سابق، عن نيتها تدريب نحو خمسة آلاف جندي أوكراني بحلول الربيع المقبل.وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا مؤخراً تدريب نحو 15 ألف جندي أوكراني في مقرّيْن في الاتحاد الأوروبي أحدهما في ألمانيا"، وفق قناة (الميادين).كما وقال: "بحلول الربيع، سندرّب لواءً كاملاً قوامه نحو خمسة آلاف جندي أوكراني. ونؤكد من خلال ذلك استعدادنا لتقديم دعم طويل الأمد لبناء القوات المسلحة الأوكرانية".