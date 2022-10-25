روسيا تطالب مجلس الأمن الدولي بمناقشة مسألة "القنبلة القذرة"

رام الله - دنيا الوطنطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة خطط أوكرانيا استخدام "القنبلة القذرة".وقال مصدر لوكالة (سبوتنيك) الروسية، إن روسيا طلبت عقد اجتماع في مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة من أجل "مناقشة الاستفزاز الوشيك باستخدام قنبلة قذرة" من جانب أوكرانيا.كذلك، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا تنوى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أنها وجهت كتاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن "احتمال استخدام كييف أسلحة دمار شامل مشعّة"، وحذرت من أنها "ستعتبر استخدام "القنبلة القذرة" من جانب كييف سيكون بمثابة عمل إرهابي نووي"، وفق قناة (الميادين).يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، حث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات تصعيدية، وذلك تعليقاً على تحذيرات روسيا من احتمال استخدام أوكرانيا ما سمّتها بـ"القنبلة القذرة" الإشعاعية.وأجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالات هاتفية بنظرائه في دول غربية كبرى على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من أجل الإعراب عن مخاوف موسكو من استخدام أوكرانيا لهذا النوع المدمر من القنابل الإشعاعية.