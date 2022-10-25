عياش ينعي شهداء الغربة والبحث عن "لقمة العيش"





وقال عياش في بيان صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست:إِنَّ "هذه الحادثة المأساوية التي وقعت كان يمكن تفاديها لو رفع الحصار الظالم عن غزة وانتهى الانقسام البغيض وعمل الجميع على تشغيل هؤلاء الشباب وغيرهم من خلال مشاريع تشغيلية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص".





وتوجه عياش "بخالص العزاء من أهالي الضحايا في فقدانهم الأليم".





وأكد عياش أن "الانقسام والإحباط وفقدان الأمل وانعدام الأمن الغذائي وتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية، لا سيما في صفوف الشباب ،وارتفاع معدلات الفقر والبطالة هو الذي يرغم هؤلاء الشباب على الهجرة على اعتقاد ووهم أمل العيش الكريم في هذه الدول".





وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.





وختم عياش بيانه بالتأكيد على أن "أفضل طريقة لوقف هذه المآسي هو تنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام واعطاء امل لهؤلاء الشباب وفتح آفاق لهم وكذلك حث الدول العربية على استقدام عمالة فلسطينية للعمل هناك".



رام الله - دنيا الوطننعى عضو المجلس الوطنيّ الفلسطيني الدكتور محمد عياش شهداء "لقمة العيش" الشّبان السبعة، الذين لاقوا حتفهم غرقًا، ، قبالة السواحل التونسيّة؛ بعد هجرتهم من قطاع غزّة.