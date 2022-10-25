شؤون فلسطينية

"الإحصاء": ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة خلال أغسطس

"الإحصاء": ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة خلال أغسطس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات ارتفعت خلال شهر خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بنسبة 26% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة مع شهر آب من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 154.9 مليون دولار أمريكي.

الصادرات السلعية

ارتفعت الصادرات خلال شهر آب من عام 2022 بنسبة 26% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة مع شهر آب من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 154.9 مليون دولار أميركي.

هذا وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آب من عام 2022 بنسبة 24% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب من عام 2022، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 52% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر آب من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 30% مقارنة مع شهر آب من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 729.6 مليون دولار أميركي.

كما وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آب من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2022. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 2% خلال شهر آب من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 36% مقارنة مع شهر آب من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 574.7 مليون دولار أميركي.

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