هنية: (عرين الأسود) قوة بحجم فلسطين ونابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة





وشدد هنية في تصريح صحفي، تعقيباً على استشهاد ستة فلسطنيين خلال مواجهات في نابلس ورام الله، فجر اليوم الثلاثاء على أن "هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم".



وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) أن "عرين الأسود قوة بحجم فلسطين"، مؤكدًا أنها "ستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد ستة فلسطينيين، في مدينتي نابلس ورام الله، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامات ليلية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس فجر اليوم هم: وديع صبيح حوح (31 عا ما) أحد قداة مجموعة (عرين الأسود)، وحمدي صبيح رمزي قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما).





رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم، إن مدينة نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار.