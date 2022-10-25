شؤون فلسطينية

تقديرات بالانتقام.. الاحتلال يعقّب على اغتيال أحد قادة (عرين الأسود)

تقديرات بالانتقام.. الاحتلال يعقّب على اغتيال أحد قادة (عرين الأسود)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، صباح اليوم، على الأحداث في مدينة نابلس والتي أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، من بينهم إبراهيم الحوح قيادي في مجموعة (عرين الأسود).

وقال لبيد، في مقابلة مع إذاعة (كان) الإسرائيلية: إننا "قتلنا وديع الحوح في تبادل لإطلاق النار الليلة".

وتابع: أن "إسرائيل لن تردع أبدًا عن العمل من أجل أمنها، زاعمًا أن "جزء من عناصر جماعة (عرين الأسود) هم الذين تسببوا في قتل عيدو باروخ".

في حين، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن وديع الحوح الذي استشهد في اقتحام نابلس هو رئيس (عرين الأسود)، والأقدم هناك بحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وزعمت أن الشهيد الحوح هو "موجّه العمليات في منطقة نابلس، بما في ذلك الهجوم الذي قتل فيه الرقيب عيدو باروخ".

من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "عملية الليلة في نابلس قام بإدارتها غرفة قيادة العمليات الخاصة لـ(شاباك) بإشراف رئيس الشاباك ورئيس الأركان".

وتابعت: "التقديرات في المنظومة الأمنية أن عناصر جماعة عرين الأسود سيحاولون الانتقام".

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد ستة شهداء، في مدينتي نابلسو رام الله ، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامات ليلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس فجر اليوم هم: وديع صبيح حوح (31 عا ما) أحد قداة مجموعة (عرين الأسود)، وحمدي صبيح رمزي قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما).

أخبار ذات صلة

جبارين:دماء الشهداء واستبسال المقاومين يثبت عزم شعبنا على مواصلة

جبارين:دماء الشهداء واستبسال المقاومين يثبت عزم شعبنا على مواصلة

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله

رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34; تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتدعو الجنائية لمحاسبة إسرائيل

"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتدعو الجنائية لمحاسبة إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء في نابلس ورام الله

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المبادرة الوطنية: مجزرة نابلس لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا قوة

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني يتفقَّـذ أقسام الدائرة ويتابع سير العمل

رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله

رئاسة التشريعي بغزة تنعى شهداء نابلس ورام الله

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عياش ينعي شهداء الغربة والبحث عن &#34;لقمة العيش&#34;

عياش ينعي شهداء الغربة والبحث عن "لقمة العيش"

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة خلال أغسطس

"الإحصاء": ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة خلال أغسطس

منوعات

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

طرد غادة عادل بشكل علني من فيلم جديد لها بسبب ما فعلته مؤخرًا

طرد غادة عادل بشكل علني من فيلم جديد لها بسبب ما فعلته مؤخرًا

دنيا بطمة تهاجم محمد الترك بالخيانة والشرطة تداهم منزله

دنيا بطمة تهاجم محمد الترك بالخيانة والشرطة تداهم منزله

شاهد ماذا ردت نادين نجيم على متابعة وصفتها بـ(وجه الحصان)

شاهد ماذا ردت نادين نجيم على متابعة وصفتها بـ(وجه الحصان)

شاهد: لجين عمران تكشف عن مصدر ثروتها الخيالي

شاهد: لجين عمران تكشف عن مصدر ثروتها الخيالي

لهذا السبب الغريب.. أمل الشهراني تنصح السيدات بعدم التخلي عن الحجاب

لهذا السبب الغريب.. أمل الشهراني تنصح السيدات بعدم التخلي عن الحجاب

شاهد: شريف منير يكشف عن طرده من شقته.. ما السبب؟

شاهد: شريف منير يكشف عن طرده من شقته.. ما السبب؟

شاهد: رد فعل غريب من زوج درة بعد مسلسلها الأخير

شاهد: رد فعل غريب من زوج درة بعد مسلسلها الأخير

شاهد: جورج وسوف يصدم جمهوره بما قاله عن أخواته البنات

شاهد: جورج وسوف يصدم جمهوره بما قاله عن أخواته البنات

عربي

قطر تتعرض لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم كأس العالم

قطر تتعرض لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم كأس العالم

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق

إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة