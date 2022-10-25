تقديرات بالانتقام.. الاحتلال يعقّب على اغتيال أحد قادة (عرين الأسود)

رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، صباح اليوم، على الأحداث في مدينة نابلس والتي أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، من بينهم إبراهيم الحوح قيادي في مجموعة (عرين الأسود).وقال لبيد، في مقابلة مع إذاعة (كان) الإسرائيلية: إننا "قتلنا وديع الحوح في تبادل لإطلاق النار الليلة".وتابع: أن "إسرائيل لن تردع أبدًا عن العمل من أجل أمنها، زاعمًا أن "جزء من عناصر جماعة (عرين الأسود) هم الذين تسببوا في قتل عيدو باروخ".في حين، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن وديع الحوح الذي استشهد في اقتحام نابلس هو رئيس (عرين الأسود)، والأقدم هناك بحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين.وزعمت أن الشهيد الحوح هو "موجّه العمليات في منطقة نابلس، بما في ذلك الهجوم الذي قتل فيه الرقيب عيدو باروخ".من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "عملية الليلة في نابلس قام بإدارتها غرفة قيادة العمليات الخاصة لـ(شاباك) بإشراف رئيس الشاباك ورئيس الأركان".وتابعت: "التقديرات في المنظومة الأمنية أن عناصر جماعة عرين الأسود سيحاولون الانتقام".وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد ستة شهداء، في مدينتي نابلسو رام الله ، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامات ليلية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس فجر اليوم هم: وديع صبيح حوح (31 عا ما) أحد قداة مجموعة (عرين الأسود)، وحمدي صبيح رمزي قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما).