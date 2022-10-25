شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية" تنعي شهداء شعبنا الخمسة في نابلس ورام الله

"المقاومة الشعبية" تنعي شهداء شعبنا الخمسة في نابلس ورام الله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين ، شهداء نابلس، مقاتلي مجموعات (عرين الأسود)،  الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء.

وعبرت المقاومة الشعبية عن فخرها بشهداء نابلس وهم: (الشهيد وديع الحوح والشهيد حمدي شرف والشهيد على عنتر والشهيد حمدي قيم، كما ننعي الشهيد الفارس قصي التميمي الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله.

وأكدت على أن "استشهاد الشبان الخمسة تأكيد على عزم شعبنا وإصراره على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، الذي يكتب بدم الشهداء حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال".

 وشددت على أن "عملية الاغتيال، هي استمرار السجل الإجرامي الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني، ورسالة للمدافعين عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي يوغل في دماء أبناء شعبنا".

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