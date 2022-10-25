مجدلاني يبحث مع الوزير اللبناني السابق عبد الرحيم مراد آخر المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطنوضع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني الوزير اللبناني السابق الرئيس الفخري لحزب الاتحاد عبد الرحيم مراد في آخر المستجدات السياسية والاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال مجدلاني أن "حكومة الاحتلال تواصل عمليات التهجير القسري في القدس ،وإغلاق المدن والمناطق الفلسطينية، ومواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وعزل وتهويد مدينة القدس ومحاولة فرض الوقائع".وأشاد مجدلاني ووفد الحبهة الذي ضم أعضاء المكتب السياسي أبو احمد جمال خليل مسؤول الساحات العربية، وأبو العبد تامر مسؤول الساحة اللبنانية،وعضو اللجنة المركزية صالح شاتيلا، بدور الوزير عبد الرحيم مراد في خدمة القضايا الوطنية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،وكذلك قدم له الشكر على تنظيمه لمخيم الشباب العربي الذي أقيم في منطقة البقاع مؤخرا وكان لشبيبة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دورا فعالا فيه.وأكد أن مثل هذه المخيمات وهذا التفاعل الذي تميز به هذا المخيم، إنما يخدم قضايا الأمة لما له من مردود وأثر إيجابي على القضية الفلسطينية.وعلى الصعيد الدولي أكد مجدلاني أن ما يحصل الآن في العالم من متغيرات يؤكد السقوط الحتمي لهيمنة القطب الواحد ، وأننا أمام تشكل عالم جديد متعدد الأقطاب.