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تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل
مدينة غزة من أعلى
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام، وفي ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية إلى معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، أجواء غير مستقرة غائمة جزئياً إلى غائمة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-17 24-17 23-15 بيت لحم 25-17 24-17 23-15
رام الله والبيرة 24-16 23-16 22-14 طولكرم 28-19 27-19 26-18
نابلس 27-18 26-18 25-16 قلقيلية 28-19 27-19 26-18
جنين 30-20 29-20 27-18 سلفيت 25-17 24-17 23-15
طوباس 31-21 30-21 28-19 روابي 27-18 26-18 25-16
الخليل 24-16 23-16 22-14 غزه 27-20 27-20 26-19
أريحا 35-24 34-24 33-22 خانيونس 27-20 27-20 26-19
الأغوار الشمالية 33-22 32-22 31-20 رفح 28-19 28-19 27-18

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