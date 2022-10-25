جبارين: استبسال المقاومين بالتصدي للاحتلال يثبت عزم شعبنا على مواصلة المواجهة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الثلاثاء، شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة نابلس والبلدة القديمة والذي أدى لاستشهاد خمسة مواطنين.وقال عضو المكتب السياسي للحركة، زاهر جبارين، في تصريح صحفي: "نشد على أيدي المقاومين الأبطال وعرين الأسود الذين يتصدون ببسالة لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس".وأضاف: أن "دماء الشهداء والجرحى في نابلس، واستبسال المقاومين في التصدي للاحتلال، يثبت عزم شعبنا على مواصلة المواجهة حتى نيل الحرية والانتصار".وتابع: "نحيي نابلس الأبية وكافة محافظات الضفة، وندعو أهلنا ومقاومينا إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه والإثخان فيه دفاعاً عن نابلس جبل النار وتصعيداً للمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".وختم بالقول: "سنبقى على عهد الوفاء للشهداء وسيظل السلاح مشرعًا في وجه الاحتلال حتى التحرير والعودة".