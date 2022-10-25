(فتح) تدعو لتصعيد المقاومة وكسر الحصار عن نابلس

رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، شهداء نابلس ورام الله، جرّاء العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على محافظات الضفة.وأكّدت حركة (فتح)، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ الشعب الفلسطينيّ سيجابه عدوان الاحتلال، وسيدافع عن حقوقه الوطنيّة والتاريخيّة المشروعة، مبينةً أن ما تتعرّض له محافظة نابلس من حصار وعدوان مستمرّين؛ لن يوهن إرادة شعبنا أو صموده أو وحدته، داعيةً إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وكسر الحصار عن شعبنا في محافظة نابلس.وأضافت أنّ الاحتلال الإسرائيليّ يتحمّل مسؤوليّة جرائمه المتواصلة بحقّ أبناء شعبنا، مطالبةً المجتمع الدوليّ بالتدُّخل الفوريّ، ومحاسبة الاحتلال على تلك الجرائم.وأكدت أن عداء شعبنا الوحيد مع الاحتلال الغاصب والقاتل، مشددة على عدم حرف البوصلة والانجرار إلى ما يريده الاحتلال من حرف الصراع وتحويله إلى صراع داخلي.