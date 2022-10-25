أبو ردينة: الرئيس عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على نابلس

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس، يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس.وأضاف أن الرئيس عباس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس، ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن ارضهم، واصفاً ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بـ "جريمة حرب"، ومحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان.وقال: إن خطاب الرئيس في آلأمم المتحدة كان بمثابة خارطة طريق، وقرارات المجلس المركزي على الطاولة، وعلى إسرائيل التوقف فورا عن جرائمها، ونحمل الإدارة الأميركية المسؤولية وعليها التدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال قبل أن تصبح الأمور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل والإدارة الأميركية.وشدد أبو ردينة على أننا أمام دولة فصل عنصري، وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية تمارس ازدواجية المعايير لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود.