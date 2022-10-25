مجلس الوزراء يحذر من ارتكاب الاحتلال جرائم جديدة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنحذر مجلس الوزراء من ارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، جرائم جديدة في عدوانه المتواصل على مدينة نابلس المحاصرة منذ 15 يوما.ودعا مجلس الوزراء، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لوقف العدوان الذي تستخدم فيه قوات الاحتلال القذائف المضادة للدروع، والطائرات المسيرة في استهداف الآمنين في منازلهم خاصة في حوش العطعوط ورأس العين والجبل الشمالي.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة 19 آخرين، نتيجة عدوان الاحتلال المستمر على مدينة نابلس.