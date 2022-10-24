دولي

(ناتو): ندعو روسيا لعدم استخدام "القنبلة القذرة"

(ناتو): ندعو روسيا لعدم استخدام "القنبلة القذرة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين، أن الحلف يرفض "الادعاءات الخاطئة" لروسيا التي تتهم أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة"، مشددا على ضرورة ألا تستعمل موسكو هذه "الذريعة" من أجل التصعيد.

وكتب ستولتنبرغ على (تويتر) أن "الحلفاء في حلف شمال الأطلسي يرفضون هذا الادعاء"، مشيرا إلى أنه بحث ذلك مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره البريطاني بين والاس.

وقال إنه على روسيا ألا تستخدم هذا الأمر ذريعة لتصعيد النزاع في أوكرانيا، وفق قناة (العربية).

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية، أن أوكرانيا "دخلت المرحلة الأخيرة من صنع تلك القنبلة"، منبهة إلى أنه في حال تفجيرها، فإن المواد المشعة قد تغطي بولندا.

كما أوضحت أنه في حال انفجار "القنبلة القذرة"، ستنتشر المواد المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل 1500 كيلومتر.

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