شؤون فلسطينية

بالدبكة والأهازيج.. "دنيا الوطن" تحل ضيفة أم نسيم بخانيونس لترصد افتتاح موسم قطف الزيتون

بالدبكة والأهازيج.. "دنيا الوطن" تحل ضيفة أم نسيم بخانيونس لترصد افتتاح موسم قطف الزيتون
توضيحية
خاص دنيا الوطن- سندس الخطيب 
يحول الفلسطينيون موسم قطف الزيتون من كل عام إلى موسم فرحة مليئاً بالأغاني التراثية والشعبية والذكريات ، آملين بأن تكون المواسم القادمة وبلادهم محررة من دنس الاحتلال .

"الأرض ما بتقدر بثمن، الأرض والعرض واحد ولازم الإنسان يحافظ على عرضه "، هكذا بدأت الحاجة أمونة أبو رجيلة حديثها مع "دنيا الوطن" سعيدةً ببدأ موسم قطف الزيتون. 

تقول أمونة:" إن هذا الموسم كالعرس يجتمع فيه الكبار والصغار وبالرغم من المشقة والتعب إلا أنه من أجمل مواسم السنة ونحن كفلسطينين نفتخر بهذا الموسم."

وتصف أبو رجيلة أجواء قطف الزيتون قائلةً" بهذا الموسم نردد الأهازيج الفلسطينة ونقوم بتحضير الفطور الشعبي ونستحضر تراثنا في كل لحظة الذي يزيد من تمسكنا بأرضنا ووطننا وصمودنا في وجه المحتل."

وتضيف" هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة، كميات الزيتون وفيرة وحبة الزيتون ناضجة مشيرةً إلى أنها تستغله بالتخزين وعمل الزيت" 

من جهة أخرى، تحدثت "دنيا الوطن" مع رئيس لجنة تعزيز صمود خزاعة، أدهم قديح، عن مشاركتهم في هذا الموسم موضحاً أن المشاركة في هذه المواسم يعزز من صمود قريتنا خزاعة في وجه المحتل كونها على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس. 

كما وتؤكد أية صبيح، إحدى المشاركات في موسم قطف الزيتون على حبها لهذا الموسم الدي يعزز من حب الأرض لدى الشباب، وتمسكهم بالوطن.
 


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