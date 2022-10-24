الرئيس عباس يلتقي برئيس الوزراء الهولندي



وأطلع رئيس الوزراء الهولندي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وانغلاق الأفق السياسي، والممارسات الإسرائيلية الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، التي تقوض حل الدولتين.



وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هولندا لصنع السلام، مقدماً الشكر والتقدير لهولندا على مواقفها لدعم السلام على أساس حل الدولتين وعودة الأفق السياسي وفق القانون الدولي، مثمناً الدعم الاقتصادي وأهمية عودة التعاون الثنائي على المستوى الحكومي ورجال الأعمال في جميع المجالات.



كما ثمن سيادته تقديم هولندا للمساعدات القيمة للشعب الفلسطيني في مجال القضاء والشرطة والمياه والمعابر والتكنولوجيا (برنامج دعم الشباب الرياديين).



وشدد الرئيس حرص القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات العامة في حال التمكن من إجراءها في مدينة القدس الشرقية حسب الاتفاقيات الموقعة بإشراف دولي، مؤكدًا أهمية دعم هولندا لإجراء تعديلات على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



بدوره، أكد رئيس الوزراء الهولندي دعم بلاده لحل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، والاستمرار بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده الوطني، معربا عن استعداد هولندا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وأهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، والوفد المرافق له.وقد تم التباحث حول أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين هولندا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.