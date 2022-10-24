غزة: "التعليم" تنشر تعليمات للطلبة لحمايتهم من مخاطر كسوف الشمس

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، مساء يوم الإثنين، تعليمات "هامة" للطلبة للحماية من مخاطر كسوف الشمس الثلاثاء.هذا وأعلنت الوزارة عن انتظام العملية التعليمية غدًا الثلاثاء، بحيث يكون الدوام طبيعي في المدارس والجامعات تزامنًا مع الكسوف الجزئي الذي تشهده فلسطين.وبدوره، قال مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم، أحمد النجار: إنه "جرى إرسال نشرات تعريفية وتوعية إلى مدراء المدارس لتوعية الطلبة بمخاطر النظر إلى أشعة الشمس الضارة الناجمة عن الكسوف".وأضاف النجار: "أنّ الإدارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خطر على الطلبة في المدارس".وفيما يلي أهم التعليمات:معلومات مهمة بخصوص كسوف الشمس1. النظر إلى الكسوف الشمسي دون الحماية الصحيحة للعين، يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة؛ مما يتسبب في تلف العين.2. إن النظارات الشمسية العادية، حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، ليست آمنة للنظر إلى الشمس خصوصًا عند كسوفها.3. لا يوجد سوى طريقة واحدة آمنة للنظر مباشرة إلى الشمس في أثناء الكسوف، وهي من خلال نظارات تعرف باسم (نظارات الكسوف)، صممت خصيصًا لهذا الغرض.النظر إلى الكسوف الشمسي دون الحماية الصحيحة للعين، يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة؛ مما يتسبب في تلف العين.تأثير النظر المباشر لظاهرة الكسوف دون حماية:1. حدوث ضرر دائم لشبكية العين، والشبكية جزء من العين، حساس للضوء، ينقل الرؤية إلى الدماغ. فقد تحدث حروق، وتلف لخلايا شبكية العين.2. يمكن أن يكون هذا الضرر مؤقتًا، أو دائمًا، ولا يصاحبه أي ألم.3. قد يستغرق الأمر بضع ساعات إلى بضعة أيام بعد مشاهدة الكسوف الشمسي، للشعور بالضرر الذي حدث.4. يمكن - أيضًا - أن يسبب العمى، أو اعتلال الشبكية الشمسي.الأعراض التي يمكن أن تحدث عند النظر إلى كسوف الشمس دون حماية العين:1. فقدان الرؤية المركزية، أو اعتلال الشبكية الشمسي.2. رؤية مشوهة.3. تغير لون الرؤية.متى تجب رؤية الطبيب؟عند ملاحظة الأعراض، بعد مشاهدة الكسوف الشمسي.هل هناك طريقة آمنة لمشاهدة الكسوف؟لا يوجد سوى طريقة واحدة آمنة للنظر مباشرة إلى الشمس في أثناء الكسوف وهي متابعته من خلال نظارات تعرف باسم (نظارات الكسوف). وصممت هذه النظارات خصيصًا لهذا الغرض، وبها مرشحات، أو فلاتر شمسية، صممت بمعايير عالمية محددة.أدوات لا يجب استخدامها للنظر لكسوف الشمس:1. النظارات الشمسية العادية، حتى تلك المعتمة للغاية، أو المرشحات محلية الصنع، فهي ليست آمنة للنظر إلى الشمس.2. الهاتف النقال (الجوال)، يمكن أن يعرضك مشاهدة الكسوف الشمسي بوساطة كاميرا الجوال إلى خطر النظر عن غير قصد إلى الشمس، وقد يؤدي - أيضًا - إلى تلف كاميرا الجوال.3. عدسة الكاميرا، تجنب النظر إلى الكسوف الشمسي من خلال عدسة الكاميرا؛ حيث يمكن أن يضر ذلك بالعين، تمامًا مثل النظر إليها مباشرة.4. التلسكوبات، ما لم يتم تصميمها خصيصًا لمشاهدة الكسوف بوضع الفلاتر، والمرشحات المناسبة لها.5. نظارات الكسوف، إذا كان بالعدسات خدش، أو تجعد، أو صممت منذ أكثر من ثلاث سنوات.نصائح لمشاهدة آمنة:1. التأكد من استخدام نظارات الكسوف المصممة بمعايير عالمية.2. النظر بعناية إلى الفلتر الشمسي، أو نظارات الكسوف قبل استخدامها، والتأكد من خلوها من أي خدوش، أو أضرار.3. التأكد من أن الأطفال يستخدمون نظارات الكسوف بالطريقة الصحيحة.4. عند الانتهاء من مشاهدة الكسوف، ينبغي إبعاد النظر عن الشمس أولًا، ثم إزالة النظارات؛ تجنبًا للنظر إلى الشمس.5. لا تنظر أبدًا إلى الكسوف من كاميرا الجوال، أو عدسات التصوير، أو التلسكوبات دون مرشح شمسي.