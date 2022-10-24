"المحكمة العسكرية" بغزة تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم.وقالت المحكمة إن المتهمين الثلاثة هم: "خالد عبدالله عياد الدباري، هوية رقم (804397461)، سكان رفح-الشوكة، وأحمد محمد طلعت حجازي، هوية رقم (802346833)، سكان غزة-الشجاعية، وساهر عبد الستار محمد نجم، هوية رقم (900658287) سكان غزة".وأفادت بأنها أمهلتهم عشرة أيام من تاريخ يوم الإثنين الموافق 24/10/2022م، عشرة أيام من تاريخ اليوم الإثنين الموافق 24/10/2022م، لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسهم للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.وأضافت أنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.