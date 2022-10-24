شؤون فلسطينية

صورة.. الجمعية الفلكية الفلسطينية تنشر مواعيد ونسبة الكسوف

صورة.. الجمعية الفلكية الفلسطينية تنشر مواعيد ونسبة الكسوف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الجمعية الفلسطينية الفلكية، مساء يوم الإثنين، مواعيد ونسبة كسوف الشمس في المدن، في ظل ما ستشهده مدن فلسطين يوم الثلاثاء كسوف جزئي للشمس. 

وحذرت الجمعية من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف لخطورته الكبيرة على العين، حيث أن مشاهدة الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس، حيث أن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.

كما ونصحت باستخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة، والابتعاد عن استخدام الوسائل التقليدية الأخرى كالزجاج المدخن أو النظارات الشمسية العادية أو أفلام أشعة إكس الطبية أو أقراص الحاسب الآلي الممغنطة القديمة وغيرها، لأنها لا تحجب كل الأشعة الضارة بل جزء منها فقط، ولذلك فهي تمثل خطرا جسيما إذ يمكن معها أن تحترق شبكية العين ومما يجعل الأمر خطيرا.

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