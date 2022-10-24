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فيديو.. "الديمقراطية" تنظم وقفة جماهيرية حاشدة دعمًا لانتفاضة شعبنا بالضفة والقدس

فيديو.. "الديمقراطية" تنظم وقفة جماهيرية حاشدة دعمًا لانتفاضة شعبنا بالضفة والقدس
صورة من الوقفة
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الإثنين، وقفة جماهيرية حاشدة دعماً واسناداً لانتفاضة شعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

وحضر الوقفة، ممثلو الفصائل الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية، ومؤسسات المجتمع المدني، وجماهير غفيرة من أنصار وكوادر الجبهة.

بدوره، أكد لؤي أبو معمر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الوقفة جاءت تأكيدًا على وحدانية الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجه ومن خلال الاستهداف من قبل قوات الاحتلال للشباب والحجر والبشر.

وأضاف أبو معمر في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إننا "نؤكد من خلال الفعالية على وحدانية البرنامج الوطني الفلسطيني، وأن شعبنا هو شعب موحد، وما تعاني منه الضفة نعاني منه نحن في قطاع غزة، وهذا دليل على وحدة الشعب والنضال ضد الاحتلال".

من جهته، قال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إن "هذه الفعالية تأتي دعمًا واسنادًا لأهلنا في القدس والضفة الغربية وخاصة في نابلس التي تتعرض لحصار خانق منذ أكثر من 14 يومًا"

وتابع خلف في مقابلة لـ "دنيا الوطن" أن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أشكال القمع والإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني يتجاوز بذلك كل الأعراف والقوانين والشرائع الدولية، ويقوم بجرائم منظمة من قتل واعتقال وتهويد للقدس ومصادرة الأرض".

من جانبه، شدد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الفعالية تأتي ضمن الفعاليات الداعمة والمساندة لأبناء شعبنا في معركة الصمود والتحدي والتصدي للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أبو ظريفة في مقابلة لـ "دنيا الوطن" على النهوض الجماهيري الذي يجب أن يتم تأطيره وتأسيسه في إطار قيادة وطنية موحدة تستنهض كل الطاقات والهمم والمقاومة بكافة أشكالها وصولًا لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال حتى يرحل.

وأضاف أنه "آن الأوان للقيادة الفلسطينية لوضع قرارات المجلس الوطني والمركزي موضع تطبيق فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بدءً من سحب الاعتراف إلى باقي أشكال العلاقة معها بما فيها الأمنية والسياسية".

في السياق، قال إسماعيل رضوان، القيادي بحركة حماس، إن "رسالتنا بهذه الفعالية هي دعم وإسناد لأهلنا في الضفة والقدس ونابلس المحاصرة لنؤكد على وحدة الشعب والقضية".

وأضاف رضوان في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إننا "لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يستفرد بنابلس ولا جنين ولا شعفاط، مؤكدين على دعمنا لخيار المقاومة وعلى رأسه مقاومتنا المسلحة، ونقول لشباب الضفة مزيدًا من العمليات النوعية في مواجهة الاحتلال وتوسيع ساحة الاشتباك معه".

 




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