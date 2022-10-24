دولي

تعيين أمير برعام نائبًا لرئيس أركان جيش الاحتلال

تعيين أمير برعام نائبًا لرئيس أركان جيش الاحتلال
أمير برعام
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء يوم الإثنين، تعيين اللواء أمير برعام نائبًا لرئيس أركان الجيش. 

ووفق تصريحات المتحدث باسم الجيش، فإن غانتس قرر تعيين برعام نائبًا لرئيس الأركان بناءً على توصية من رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الأركان المكلف اللواء هرتسي هاليفي.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، موافقتها على تعيين اللواء هرتسي هاليفي في منصب رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يتولى منصبه في الأول من كانون ثاني/ يناير 2023، خلفا لأفيف كوخافي. 

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