سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

رام الله - دنيا الوطناعتذرت الحكومة السورية، مساء يوم الاثنين، عن استقبال وفد رسمي لبناني لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية.ووفق مصدر لقناة (الجزيرة)، فإن الحكومة السورية عللت اعتذارها عن استقبال الوفد اللبناني بانشغالها بارتباطات سابقة.وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد كلّف وفدا يترأسه نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، لزيارة دمشق.وتهدف الزيارة إجراء لقاءات لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك استكمالا للاتصال الهاتفي الذي أجراه عون قبل أيام مع الرئيس السوري بشار الأسد.