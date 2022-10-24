غانتس يُهاجم نتنياهو بسبب الملف النووي الإيراني

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أنّ الضغط الذي قام به زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل الانسحاب من الاتفاق النووي "ألحق أضراراً بأمن الاحتلال مقابل إيران".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في الثامن من أيار/ مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات عليها.وجاء كلام غانتس خلال كلمة في "مؤتمر القادة" الذي تنظمه صحيفة (معاريف) بالتعاون مع موقع (واللا)، وكرس كلمته للحديث عن التطورات في السنوات الأخيرة في "الصراع ضد النووي الإيراني".ونقلت (معاريف) عن غانتس قوله إنّ "الضغط الذي قام به نتنياهو من أجل الانسحاب من الاتفاق النووي ألحق أضراراً في الصراع مقابل النووي الإيراني"، مضيفاً أنّ نتنياهو "فعل ذلك من دون تحضير منظم مع المؤسسة الأمنية والعسكرية، فاستبدلت الأفعال بالصفحات وعروض العلاقات العامة".واعتبر غانتس أنّ "التهديد الإيراني هو أكبر تهديد استراتيجي في الجانب الأمني على إسرائيل"، موضحاً أنّ "التهديد الاستراتيجي الأكبر الذي يواجهنا في الجانب الأمني هو التنافس مع إيران، إنه تحدي متعدد الساحات وفي عدة مجالات، في الاقتصاد، في التكنولوجيا، في القوة العسكرية، وفي التأثير في المنطقة. وهذا ما سيكون أمام الحكومة المقبلة".ولفت إلى أنّ "إسرائيل تواجه بديلين صعبين فيما يتعلق بالصراع مع إيران: الأول، المراوحة الطويلة الموجودين فيها منذ أربع سنوات، ضمن إطارها إيران واصلت التقدم في المشروع النووي وتقترب لتكون دولة حافة نووية"، مضيفاً أنّ "هذا يستوجب عملاً دولياً واسعاً وعاجلاً".وتابع غانتس أنّ "الثاني، الاتفاق، كما يتضح الآن، سيكون له صلاحية قصيرة، وبدون مكونات رقابية ضرورية تتوافق مع التقدم الإيراني في البرنامج النووي".وأشار إلى أنّ "في البديلين وبشكلٍ خاص على ضوء تأثيرات الحرب الأوكرانية، يجب أن نأخذ في الحسبان التقارب الروسي مع إيران، الأمر الذي قد يمنحها مظلة دبلوماسية في مجلس الأمن، وبالطبع تعزيز اقتصادي في مناطق أخرى مثل سوريا ولبنان".