إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق

رام الله - دنيا الوطناستهدف الطيران الإسرائيلي، مواقع عدة في محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، للمرة الثانية خلال أيام وجيزة.ووفق الإعلام السوري، فإن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة جنود سوريين وبعض الخسائر المادية.هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية، للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف بالصواريخ بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ.وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية(سانا)، أنه نحو الساعة الثانية ظهر اليوم نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.ولفت المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عدداً منها، وأدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.