زيارة: الأشغال العامة ستستكمل مطالب مؤسسات نابلس المتعلقة بقطاع الطرق

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، أن الأشغال العامة على استعداد تام لاستكمال كافة مطالب مؤسسات محافظة نابلس والبلديات والمجالس القروية التي تم المطالبة بها خلال اجتماع الوفد الوزاري المكلف في نابلس فيما يخص قطاع الطرق.وخلال اجتماع الوفد الوزاري مع مؤسسات محافظة نابلس وفعالياتها الوطنية والاقتصادية لبحث احتياجات المحافظة التي تتعرض للحصار منذ 14 يوما، أعطى زيارة تعليماته للطواقم الفنية في الوزارة لمباشرة العمل في الطرق المطلوب تيسير واستكمال العمل بها في إطار دعم صمود المواطنين وتسهيل حركتهم.وقال أننا سنسخر كافة امكانياتنا من آليات تخص الوزارة للعمل بشكل مباشر لتلبية الاحتياجات التي تخص عمل الوزارة، مع العلم أن 50 % من الطلبات تم تأمينها وجاري العمل بها.وضم الوفد الوزاري المكلف كل من وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ووزير المواصلات والنقل عاصم سالم، ووزيرة الصحة مي كيلة، ووزير العمل نصري أبو جيش.وسيقوم الوفد الوزاري برفع تقرير إلى مجلس الوزراء من أجل توفير متطلبات تعزيز صمود أهالي المحافظة وتلبية احتياجاتهم العاجلة.