دولي

"لبيد": اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيوقّع الخميس

"لبيد": اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيوقّع الخميس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، مساء اليوم، إننا "سنوقّع يوم الخميس اتفاقية تاريخية مع لبنان".

وتابع لبيد خلال لقائه مع نظيره الهولندي:"سنصبح قريبا دولة مصدّرة كبيرة للغاز إلى أوروبا".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن إسرائيل مستعدة لتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الأسبوع الجاري.

وتابعت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين أنها مستعدة لتوقيع الاتفاق البحري مع لبنان يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الحالي.

وأضافت أنه من المتوقع أن يهبط عاموس هوكستين في بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ويقدم الإجابة النهائية بخصوص الاتفاق إلى الحكومة اللبنانية.

وستشمل مراسم التوقيع على الاتفاقية ستشمل عدة مراحل، وستقام في عدة غرف منفصلة في نفس الوقت - واحدة للوفد اللبناني والأخرى للوفد الإسرائيلي، وسيوقع كل وفد على لوحده الاتفاقية أمام هوكستين وممثلي الولايات المتحدة وممثلين آخرين من الأمم المتحدة، وبعد ذلك سيعلن هوكستين الانتهاء من حفل التوقيع.

أخبار ذات صلة

غانتس يُهاجم نتنياهو بسبب الملف النووي الإيراني

غانتس يُهاجم نتنياهو بسبب الملف النووي الإيراني

بريطانيا: انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للحكومة

بريطانيا: انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للحكومة

إصابة جندي سوري في قصف إسرائيلي على دمشق

إصابة جندي سوري في قصف إسرائيلي على دمشق

سوناك ينال الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا

سوناك ينال الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا

بايدن يتلقى لقاح محدث لفيروس (كورونا)

بايدن يتلقى لقاح محدث لفيروس (كورونا)

سوناك يقدم ترشحه لرئاسة الحكومة في بريطانيا

سوناك يقدم ترشحه لرئاسة الحكومة في بريطانيا

الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية خلال الأسبوع الجاري

الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية خلال الأسبوع الجاري

جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين في بريطانيا

جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين في بريطانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي وفدًا من غرفة تجارة وصناعة اندونيسيا

اشتية يلتقي وفدًا من غرفة تجارة وصناعة اندونيسيا

زيارة: الأشغال العامة ستستكمل مطالب مؤسسات نابلس المتعلقة بقطاع الطرق

زيارة: الأشغال العامة ستستكمل مطالب مؤسسات نابلس المتعلقة بقطاع الطرق

جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء الغربة غرقى سفينة الهجرة

جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء الغربة غرقى سفينة الهجرة

تيسير خالد: صمت الأمم المتحدة على سياسة الاغتيالات والاعدامات الميدانية غير اخلاقي ‎‎

تيسير خالد: صمت الأمم المتحدة على سياسة الاغتيالات والاعدامات الميدانية غير اخلاقي ‎‎

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الجريح محمد أبو صبرة

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الجريح محمد أبو صبرة

&#34;سعد&#34; يستقبل اللجنة الوزارية الباحثة في أوضاع الحصار بمحافظة نابلس

"سعد" يستقبل اللجنة الوزارية الباحثة في أوضاع الحصار بمحافظة نابلس

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

النضال الشعبي تدعو لوضع حلول وطنية لمعالجة هجرة الشباب من قطاع غزة

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

"الديمقراطية" تنعى شهداء الغربة وتدعو السلطتين في الضفة وغزة لتعزيز مقومات صمود شعبنا

منوعات

&#34;محمد خزاعي&#34; رئيس منظمة السينما الايرانية: نظرة السينما الإيرانية في الأفلام القصيرة مشرقة جدا

"محمد خزاعي" رئيس منظمة السينما الايرانية: نظرة السينما الإيرانية في الأفلام القصيرة مشرقة جدا

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه بسبب مساعدته لعامل نظافة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: آخر ظهور لـ(أم محمود) سامية الجزائري من صالون زهرة

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر &#34;كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم&#34;

شاهد: حسن شاكوش عن هاني شاكر "كان ناقص نركب جناحات عشان نرضيهم"

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

لهذا السبب.. راغب علامة يرفض بشكل قطعي خوضه التمثيل

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: يوسف فوزي يحدث ضجة باعترافه بالخيانة

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله &#34;رشاش&#34;

شاهد: المتحول جنسيًا بدر خلف ينشر فيديو ارضاعه لطفله "رشاش"

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

مبارك الهاجري يحدث ضجة بوصفه لأحلام بهذه الكلمة المصرية

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

شاهد: درة تلفت أنظار معجبيها بآخر إطلالة لها

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

بعد أزمتها الكبيرة.. تعرف على وصية شيرين الأخيرة

عربي

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة

البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

إحباط تهريب قطع أثرية مصرية بينها تمثال (معبودة الحب والجمال)

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مباحثات لبنانية سورية بشأن الحدود البحرية عقب الاتفاق الإسرائيلي

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في &#34;حقل العمر&#34; بسوريا

مسيّرة تستهدف مقر القاعدة الأميركية في "حقل العمر" بسوريا