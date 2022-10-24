"لبيد": اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيوقّع الخميس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، مساء اليوم، إننا "سنوقّع يوم الخميس اتفاقية تاريخية مع لبنان".وتابع لبيد خلال لقائه مع نظيره الهولندي:"سنصبح قريبا دولة مصدّرة كبيرة للغاز إلى أوروبا".وفي وقت سابق، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن إسرائيل مستعدة لتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الأسبوع الجاري.وتابعت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين أنها مستعدة لتوقيع الاتفاق البحري مع لبنان يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الحالي.وأضافت أنه من المتوقع أن يهبط عاموس هوكستين في بيروت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ويقدم الإجابة النهائية بخصوص الاتفاق إلى الحكومة اللبنانية.وستشمل مراسم التوقيع على الاتفاقية ستشمل عدة مراحل، وستقام في عدة غرف منفصلة في نفس الوقت - واحدة للوفد اللبناني والأخرى للوفد الإسرائيلي، وسيوقع كل وفد على لوحده الاتفاقية أمام هوكستين وممثلي الولايات المتحدة وممثلين آخرين من الأمم المتحدة، وبعد ذلك سيعلن هوكستين الانتهاء من حفل التوقيع.