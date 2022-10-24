جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء الغربة غرقى سفينة الهجرة





وحملت الجبهة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مطالبة "السلطتين في الضفة وقطاع غزة بتوفير لقمة العيش لأبناء شعبنا و مقومات صمودهم ، لوقف هذه المآسي و النزيف المتواصل بحثاً عن الحياة الكريمة والآمنة.



وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن أفضل طريقة لوقف هذه المآسي هو تنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام واعطاء امل لهؤلاء الشباب وفتح آفاق لهم من خلال مشاريع صغيره ووظائف سواء في القطاع الخاص او العام وكذلك حث الدول العربية على استقدام عمالة فلسطينيه للعمل هناك





رام الله - دنيا الوطننعت جبهة التحرير الفلسطينية شهداء الغربة والبحث عن لقمة العيش من أبناء شعبنا، الذين هاجروا وخاطروا بحياتهم عبر قوارب الموت ، هرباً من واقع غزة الاقتصادي والاجتماعي الصعب وحتى يشقوا طريقهم ويبنوا لهم مستقبل واعد.وتوجهت الجبهة بخالص العزاء من أهالي الضحايا في فقدانهم الأليم.وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم، أن الانقسام والإحباط وفقدان الأمل وانعدام الأمن الغذائي وتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية، لا سيما في صفوف الشباب ،وارتفاع معدلات الفقر والبطالة هو الذي يرغم هؤلاء الشباب على الهجرة على اعتقاد ووهم أمل العيش الكريم في هذه الدول.