بريطانيا: انتخاب ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للحكومة

وقالت حملة موردونت إنها حصلت على دعم 90 نائبا، وفق أحد المصادر، ولكن الحملة لم تذكر أسماء النواب الذين دعموها، للتحقق من العدد. أما المعلومات المتوفرة فتفيد بأن عدد النواب المساندين لترشح موردونت لم يصل الثلاثين نائبا.















رام الله - دنيا الوطنأعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الاثنين، بانتخاب وزير المالية السابق ريشي سوناك زعيما له بعد انسحاب وزيرة العلاقات في البرلمان البريطاني بيني موردنت من السباق لصالحه.وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، بأن سوناك حصل على تأييد أكثر من 190 عضوًا من أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم للترشح لانتخابات الزعامة، أي بزيادة 90 عضوا على الأقل عن الحد الأدني المطلوب لخوض السباق. وفق موقع (بي بي سي بالعربية).