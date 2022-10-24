"سعد" يستقبل اللجنة الوزارية الباحثة في أوضاع الحصار بمحافظة نابلس



وتصدرت أحوال العمال النقاش بين الوزراء وأعيان ووجهاء نابلس الذين شاركوا في الاجتماع، وحول ذلك قال: سعد، أن (7000) عامل ممن يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، أو يعملون في المناطق الصناعية داخل المستعمرات الإسرائيلية، تعطلوا عن العمل بسبب الحصار، بسبب العراقيل والحواجز العسكرية المنتشرة حول نابلس وتعيق حركة دخول وخروج السكان.



كما بين أن الإنتاج في المصانع تأثر بشكل سلبي خصوصا في المصانع التي تصدر المواد الغذائية إلى خارج نابلس والتي أصبح لديها فائض في الإنتاج الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمال.



وأضاف، أن الحركة التجارية التي تعتمد على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام (1948) والمتبادلة مع المحافظات الشمالية نتج عنها الخسائر بسبب هذا الحصار والعرقلة في تنقل العمال والعاملات.



وبين سعد للوفد الوزاري كلا حسب اختصاصه حجم المعاناة اليومية التي تؤثر على عامل المياومة الذي يعتمد على تأمين قوته بشكل يومي ويتعرض للمخاطر المتتالية على الحواجز التي تعيق حركته من أجل تأمين لقمة عيشه.

وانتهت الزيارة، باتفاق المشاركون فيها مع مستقبليهم على مباشرة العمل بخطة طوارىء انقاضية من شأنها تعزيز صمود الناس وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الظالمة والمجحفة.





رام الله - دنيا الوطناستقبل "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، في مقر الاتحاد وسط مدينة نابلس، أعضاء اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الوزراء د.محمد اشتية، بزيارة المدينة ومعاينة أحوالها، ووضع حلول فورية وعاجلة، وقادرة على التعامل الفعال مع تداعيات الحصار الإسرائيلي للمدينة.واستهل سعد حديثه بالترحيب بالوفد الوزاري، وبفعاليات محافظة نابلس، الذين ناقشوا معاً تداعيات الحصار بشكل مستفيض، حيث استمع الوفد الى مطالب المؤسسات والهيئات المدنية وفصائل العمل الوطني.وضم الوفد الوزراي كل من وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والنقل والمواصلات عاصم سالم، والصحة مي كيلة، والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والعمل نصري أبو جيش.